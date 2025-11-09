Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2025.- El cáncer de cuello uterino es 100 por ciento curable si es identificado en sus etapas iniciales, por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) recomienda a las mujeres realizarse el Papanicolaou y la prueba de VPH, las cuales son gratuitas en las unidades médicas del estado.

En lo que va de este año, en los 364 centros de salud de la entidad se han realizado 20 mil 152 estudios de Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años, prueba que permite detectar el crecimiento anormal de células en el cuello uterino, y que el personal médico realiza en un tiempo de entre cinco y 10 minutos.

Asimismo, se han aplicado 14 mil 494 pruebas de VPH a mujeres de 35 a 64 años, ambas acciones han permitido la detección de 91 casos nuevos de cáncer de cuello uterino, permitiendo iniciar el tratamiento oncológico de manera inmediata y oportuna.

El cáncer de cuello uterino está fuertemente asociado con la infección persistente por ciertos tipos del Virus del Papiloma Humano (VPH), inicio temprano de la vida sexual, múltiples parejas sexuales, tabaquismo y uso prolongado de anticonceptivos orales.

La prevención es la herramienta más efectiva contra esta enfermedad, como parte de ello, está la vacuna contra VPH, disponible en los centros de salud para niñas y niños de quinto año de primaria y 11 años no escolarizados.

La detección oportuna a través de las pruebas gratuitas en las unidades médicas es otra medida fundamental. A estas se suman la práctica de una sexualidad segura, incluyendo el uso constante de condón, evitar el consumo de tabaco y mantener un estilo de vida saludable con alimentación balanceada y ejercicio.