RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Maravatío, Mich., 21 de octubre 2025 .- Un tráiler, un auto habilitado como taxi protagonizaron un fuerte choque en el que fallecieron siete personas y tres más resutaron heridas. El percance ocurrió sobre la Autopista México-Guadalajara, a la altura de la comunidad de Huanimoro, municipio de Maravatío, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que otros seis vehículos también estuvieron involucrados en la tragedia.

Lo anterior se registró durante la tarde de este martes, aproximadamente en el kilómetro 169+700, en las inmediaciones del entronque hacia la cabecera municipal.

Un tractocamión y un taxi protagonizaron un choque; además otros seis automotores estuvieron involucrados, entre ellos un camión de carga y una camioneta.

Sucedió en el municipio de Maravatío.

Tres de los finados son niños.

En el sitio se presentaron corporaciones de rescate y policiales, mismas que confirmaron el deceso de las citadas víctimas, las cuales viajaban a bordo del auto de alquiler, marca Nissan Tsuru. Entre los finados están: dos mujeres, dos hombres y tres niños, todos en calidad de no identificados.

Los oficiales delimitaron el perímetro y posteriormente arribaron agentes de la Fiscalía de Zitácuaro, quienes se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue, donde se espera que en las próximas horas sean reclamados por sus familiares.

