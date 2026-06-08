Morelia, Michoacán; 08 de junio de 2026.- Como parte de la política impulsada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de recorrer las colonias y mantener un contacto permanente con la ciudadanía, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con vecinas y vecinos de la colonia Vasco de Quiroga.

Acompañado de autoridades auxiliares y colonos, el funcionario municipal escuchó atentamente las inquietudes y prioridades de la comunidad, con quienes acordó una serie de acciones encaminadas a mejorar los espacios públicos y la infraestructura de la colonia.

Entre los acuerdos establecidos se programó la rehabilitación del área verde de la colonia, así como la reparación de luminarias y la atención a una canaleta que requiere mantenimiento, acciones que contribuirán a mejorar la imagen urbana, la seguridad y la calidad de vida de las familias que habitan en la zona.

“Siguiendo la visión del presidente Alfonso Martínez, desde la administración municipal estamos recorriendo las colonias de Morelia, porque nadie conoce mejor las necesidades de una comunidad que quienes viven en ella todos los días. Escuchar a las y los vecinos nos permite atender lo que realmente es prioritario y construir soluciones de manera conjunta”, expresó Yankel Benítez.

Durante el encuentro, las y los vecinos manifestaron su disposición para trabajar de la mano con el Gobierno Municipal y reconocieron la importancia de mantener una comunicación directa con las autoridades.

El Gobierno de Morelia refrenda así su compromiso de seguir construyendo una ciudad más ordenada, participativa y cercana a la gente, fortaleciendo el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades para atender las necesidades de cada colonia.