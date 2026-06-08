Morelia, Michoacán; 08 de junio de 2026.- Para el gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es prioritario impulsar el talento local, por ello, a través del Colegio de Morelia se abren las puertas a proyectos que promueven el arte, la creatividad y el desarrollo cultural.

En ese sentido, el Colegio de Morelia será sede de la Gran Gala de presentación de los cortometrajes “Amore Mío” y “Tattoo”, que se llevará a cabo el próximo 13 de junio a las 15:00 horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) 1.

El director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, destacó que esta iniciativa inspira a las nuevas generaciones y demuestran el gran talento, dedicación y pasión por las artes visuales que existe en la capital michoacana.

“Ambas producciones destacan no solo por su calidad, sino por contar con las actuaciones de destacados talentos locales como el primer actor Bernardo Villarreal y Rocío Martínez”, mencionó Barrales Alcántara en conferencia de prensa.

Erika Reyes, asistente de producción de ambos cortometrajes, explicó sus tramas. “Amore Mío” es una historia de amor entre dos personas de la tercera edad; un hombre enfermo y viudo contrata a una enfermera para que cuide de él, pero al verla la confunde con su difunta esposa y se enamoran. Es recomendada para público mayor de edad por contener escenas no aptas para menores.

A su vez, “Tattoo” cuenta la historia de una joven que, al decidir tatuarse, vive situaciones paranormales y terroríficas en el estudio.

La actriz de “Amore Mío”, Rocío Martínez, se mostró contenta y agradecida con la productora Rodaje 77, así como con el Gobierno Municipal y el Colegio de Morelia por ser sede de la presentación.

En tanto que la directora de Innovación y Tecnología del Colegio de Morelia, Alma Zarco García, recordó que la institución ya ha sido sede de la proyección de cortometrajes como parte de la gira de documentales Ambulante, además de exposiciones de artistas locales e internacionales.

Cabe señalar que a las personas interesadas en asistir a esta Gran Gala se les recomienda llegar con media hora de anticipación, ya que el acceso es gratuito y el cupo es limitado.