Morelia, Mich., 28 de julio de 2026.-Al concluir el Segundo Año Legislativo, la bancada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, se ha consolidado como una fuerza política activa con buenos resultado, pues ha presentado poco más de 200 iniciativas, propuestas de acuerdo y posicionamientos ante el Pleno, de los cuales entre el 48 y 49% han sido aprobados, porcentaje que consideraron como uno de los más altos de la Legislatura.

Así lo informó el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza, durante una reunión con medios de comunicación estatales, a quienes externó que las reformas con mayor impacto han sido la Electoral, el freno a la deuda pública y la reforma integral al Código Penal; por lo que calificó este periodo como de buenos resultados para su bancada, al consolidarse como una fuerza política activa, productiva y capaz de construir acuerdos y consensos.

“La eficacia, la eficiencia y la productividad de un legislador no se mide solo en el número de asuntos que presenta, sino sobre todo en aquellos que son aprobados y se convierten en realidad en beneficio de las y los michoacanos. Hay quienes presumen números en asuntos presentados, pero no pueden hacerlo en asuntos aprobados. El PT sí tiene esa ventaja”, enfatizó el congresista.

Durante la presentación de este balance, el líder parlamentario petista añadió que durante el año legislativo que acaba de concluir, se logró como grupo parlamentario el Mérito Docente 2026 al Proyecto CENDI, impulsado por el PT a nivel nacional, con presencia en 17 estados y 11 planteles en Michoacán.

Asimismo, Reyes Galindo reconoció que parte de los pendientes legislativos en los que trabajarán en el siguiente periodo serán principalmente enfocados a la protección integral a periodistas, reconociendo a reporteros, gráficos y camarógrafos como personas defensoras de derechos humanos, a través de la creación de un órgano especializado con autonomía técnica, jurídica y presupuesto digno para su protección efectiva.

“La bancada del Partido del Trabajo, ha sido muy participativa de la actividad del Congreso. Somos una bancada de cinco integrantes, que con esa fuerza de ser la tercera posicionada entre las ocho que hay, pues ha tenido la capacidad para trabajar para dialogar para entregar resultados”, concluyó el diputado local.