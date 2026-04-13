Morelia, Michoacán, 13 de abril de 2026.- El Zoológico de Morelia hace un llamado enérgico a la población y a las y los visitantes del recinto a respetar a los ejemplares que habitan en sus instalaciones, recordando que la sustracción de fauna silvestre constituye un delito federal contra la biodiversidad.

Lo anterior, luego de que recientemente se registrara la extracción de un patito del lago del zoológico por parte de una familia. Gracias a una denuncia realizada a través de redes sociales, el personal del recinto tuvo conocimiento del hecho y de inmediato solicitó a los responsables la devolución del ejemplar, debido al riesgo que implica para su integridad permanecer fuera de su hábitat.

Afortunadamente, el ejemplar fue reintegrado; sin embargo, el Zoológico de Morelia informa que se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, así como ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que determinará las sanciones correspondientes por la extracción de fauna silvestre.

El director del parque, Julio César Medina Ávila, reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad: “Pedimos a la gente que no saque a los ejemplares del zoológico, pero también que no nos los traigan. Hemos detectado que algunas personas abandonan animales como tortugas, ranas e incluso gatos dentro del recinto, lo cual también representa un problema y un riesgo”.

El Zoológico de Morelia refrenda su compromiso con la conservación, protección y bienestar de la fauna, e invita a las y los visitantes a contribuir con estas acciones respetando a los animales y su entorno.