Morelia, Michoacán, 29 de mayo de 2026.- Todo está listo para que este sábado se lleve a cabo por primera vez el Spartan Race Michoacán 2026, uno de los eventos deportivos de resistencia más importantes del país, que reunirá a competidores nacionales y extranjeros.

La competencia se realizará en Umécuaro, escenario natural que será sede de esta experiencia extrema donde las y los participantes pondrán a prueba su disciplina, así como su resistencia física y mental, a través de diversos obstáculos y recorridos diseñados para desafiar sus límites.

Desde la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, se destacó la relevancia de este tipo de eventos para fortalecer el turismo deportivo y proyectar a “el alma de México” como un destino ideal para actividades de aventura, naturaleza y experiencias de alto impacto.

Este fin de semana, Spartan Race generará una importante afluencia turística en la región, lo que beneficiará directamente a hoteleros, restauranteros, comercios locales y prestadores de servicios. Gracias a sus escenarios naturales únicos y su amplia oferta, Michoacán se consolida como un gran referente para eventos nacionales e internacionales que impulsan el deporte, la convivencia y el turismo.

Los organizadores se mantienen en coordinación permanente para garantizar el correcto desarrollo del evento y brindar seguridad y atención a participantes y visitantes. Este encuentro es organizado por el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), en coordinación con la Secretaría de Turismo federal y Asdeporte.