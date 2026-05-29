Ciudad de México, 29 de mayo de 2026.- Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Michoacán acudieron al Senado de la República para acompañar a la senadora Araceli Saucedo Reyes durante la XXI Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, encuentro internacional que reunió a representantes de Chile, Colombia, Perú y México para fortalecer los mecanismos de cooperación, integración y desarrollo regional. En el marco de esta sesión, la legisladora asumió la Presidencia Pro Tempore de la Comisión.

Al respecto, Octavio Ocampo, dirigente estatal del PRD Michoacán, felicitó a la senadora Araceli Saucedo “por esta importante responsabilidad que hoy asume en representación de México. Su liderazgo y compromiso fortalecen la presencia de nuestro país en los espacios de diálogo y cooperación internacional, fundamentales para impulsar el desarrollo, la integración y el bienestar de nuestras sociedades”.

Durante los trabajos parlamentarios se destacó que la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico representa uno de los esfuerzos más relevantes de integración política, legislativa, económica y social de América Latina, al promover el diálogo y la construcción de acuerdos que permitan enfrentar desafíos comunes como la desigualdad, el cambio climático, la transformación tecnológica, la seguridad alimentaria y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Al asumir la Presidencia Pro Tempore, la senadora Araceli Saucedo ratificó el compromiso de México con una agenda basada en la cooperación, la corresponsabilidad y el fortalecimiento de los vínculos históricos, culturales, económicos y políticos entre las naciones integrantes de la Alianza del Pacífico. En su mensaje, destacó que “la cooperación entre nuestros países no debe entenderse únicamente como una plataforma comercial. La Alianza del Pacífico es también un espacio de confianza política, de construcción conjunta y de coordinación regional frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo”. Asimismo, señaló que desde México se impulsará una agenda de trabajo basada en el diálogo permanente entre parlamentos y gobiernos, además de iniciativas orientadas a la inclusión e innovación financiera, las finanzas sostenibles y el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, reconociendo su papel estratégico en la generación de empleo y desarrollo.

El PRD Michoacán reconoció la importancia de la Alianza del Pacífico como un mecanismo de cooperación e integración regional que impulsa el desarrollo, la competitividad y el bienestar de millones de personas en los países que la conforman, fortaleciendo el diálogo y la construcción de acuerdos para enfrentar los desafíos compartidos de la región.