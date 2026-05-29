Toluca, Estado de México, a 29 de mayo 2026. – Por primera vez en la historia, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana logró el subcampeonato nacional de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), tras un destacado desempeño en la temporada 25-26.

La rectora Yarabí Ávila González destacó el esfuerzo, compromiso y amor por el deporte de los jugadores y entrenadores nicolaitas. “Más de 300 equipos en Tercera División y en una segunda temporada es digno de reconocer. Estoy orgullosa de este logro, no hay tiempo para bajar la mirada ni un segundo porque tenemos la siguiente temporada en breve, construyamos nuestro siguiente sueño”, señaló.

Desde el silbatazo de arranque del partido entre el Atlético Morelia-UMSNH y los Racing de Veracruz, en la gran final que tuvo como sede las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), los nicolaitas mostraron sus ganas de llevarse el trofeo a casa y comenzaron a acechar el área rival y al minuto 6 llegó el primer aviso cuando Edwin Milián se agregó al ataque en un tiro de esquina y encontró un balón suelto, pero su disparo se fue por encima de la portería.

El apoyo de la afición que se dio cita siguió impulsando a los Zorros que buscaron por distintos medios abrir el marcador, Juan Pablo Lara por sector derecho, Luis Sandoval por izquierda, Cristian Castro, Juan Luis Conejo y Ronaldo Alejandre por el centro, sin embargo, el marcador no se movió durante los primeros 45 minutos.

Apenas arrancaba el complemento y Sandoval recibió la pelota por izquierda, enganchó al centro y sacó un potente derechazo que pasó por un costado de la cabaña del cuadro jarocho.

Al 54′ llegó una jugada de peligro de Racing, pero el arquero nicolaita, Francisco Cervantes, estuvo atento para mandar el esférico al corner tras el cobro de un tiro libre en tres cuartos de cancha.

Los representantes de la Casa de Hidalgo no se achicaron y volvieron a atacar desde la derecha con Lara, que mandó un tiro-centro que reventó el travesaño del arquero del cuadro veracruzano.

Al 62′ llegó otro intento nicolaita, cuando en un balon detenido Edgar Sánchez ingresó al área y conectó un cabezazo que pasó apenas desviado de la meta rival.

Y al 83′ se marcó una pena máxima en favor de Racing que en primera instancia detuvo el arquero nicolaita, Cervantes, sin embargo, el rebote le quedó a Álvaro Vidales, quien anotó el único tanto del partido y ya no hubo movimiento en la pizarra, dejando un marcador 0-1, favor los Racing de Veracruz.

De esta manera, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana concluye su temporada, que es histórica, pues en apenas su segundo año en Liga TDP ya disputó un campeonato y cabe recordar que en la primer campaña llegaron a dieciseisavos de final.