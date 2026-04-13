Morelia, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Con el objetivo de consolidar la presencia territorial y construir una agenda basada en las necesidades ciudadanas, el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, sostuvo un encuentro con delegadas y delegados del partido, a quienes convocó a reforzar el trabajo político principalmente en los municipios donde el PRD no gobierna.

Durante la reunión, realizada en la sede estatal del partido, Ocampo destacó que la estrategia del PRD Michoacán consiste en escuchar a la ciudadanía, fortalecer la organización territorial y construir propuestas que permitan reducir las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de desarrollo en todo el estado.

“Para consolidar una agenda sólida, necesitamos escuchar a la ciudadanía y fortalecer nuestra presencia en todo el territorio, particularmente en aquellos municipios donde no somos gobierno. Ahí debemos estar cerca de la gente, conocer sus necesidades y construir soluciones desde el PRD”, afirmó.

El dirigente estatal también subrayó que los gobiernos municipales del PRD han logrado evaluaciones positivas por parte de la ciudadanía, lo que, dijo, refleja el trabajo responsable y cercano que realizan las y los alcaldes perredistas. En ese sentido, destacó que actualmente 19 gobiernos municipales del PRD impulsan acciones para mejorar los servicios públicos, fortalecer la economía local y atender las principales demandas sociales.

“Tenemos alcaldes bien evaluados porque gobiernan con responsabilidad, con experiencia administrativa y con sentido humano. Ese trabajo es nuestra mejor carta de presentación para seguir creciendo en todo Michoacán”, señaló Ocampo.

Asimismo, destacó que el PRD Michoacán mantiene una vocación clara por impulsar políticas públicas que reduzcan la desigualdad y generen oportunidades, colocando a los municipios como eje del desarrollo regional y fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía.

Octavio Ocampo y las y los delegados coincidieron en intensificar el trabajo territorial, fortalecer la afiliación y consolidar la presencia del PRD en toda la entidad, con el objetivo de seguir construyendo una agenda social que responda a las demandas reales de las y los michoacanos.