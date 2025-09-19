Morelia, Michoacán a 19 de septiembre de 2025. – Con un balance de trabajo legislativo productivo y una visión clara para fortalecer el sistema de salud estatal, el diputado local Abraham Espinoza Villa, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado de Michoacán y representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentará un balance de su primer año de gestión.

El integrante de la LXXVI Legislatura ha centrado sus esfuerzos en legislar para mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud de las y los michoacanos, cumpliendo con los principios de su partido de trabajar por el bienestar y la calidad de vida de las personas.

“Para el Partido Verde, la salud es un pilar fundamental del desarrollo humano y la paz social. Este primer año no solo cumplió, sino que superó nuestras expectativas de trabajo. Logramos sentar las bases legislativas para un Michoacán más sano, con iniciativas que atienden problemas concretos de la población.”, destacó el legislador.

Entre las iniciativas y logros más destacados del diputado Espinoza Villa se encuentran Ley de Salud Mental para el Estado de Michoacán, la Reforma para la Prevención y Atención de la Diabetes y Obesidad y el fortalecimiento de la Atención Primaria a la Salud.

El diputado Abraham Espinoza Villa reafirmó su compromiso de seguir trabajando incansablemente para que Michoacán cuente con un sistema de salud robusto, moderno y, sobre todo, humano.

“Estamos listos para redoblar esfuerzos en el segundo año con una agenda aún más proactiva”, aseveró.