Zitácuaro, Mich.- Jueves 08 de enero de 2026.- Un tráiler que transportaba rollos de madera volcó mientras circulaba sobre la carretera Zitácuaro-Morelia. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni fallecidas, informaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este jueves, a la altura de las denominadas Curvas del Gato, en el municipio de Zitácuaro. Algunos automovilistas reportaron el hecho, por lo que al sitio acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil.

Trascendió que el chofer de la unidad resultó ileso y refirió a los policías que dos neumáticos del tractocamión se reventaron, lo que provocó el percance. Al final, unos oficiales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la pesada unidad.