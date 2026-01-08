Pátzcuaro, Mich.- Jueves 08 de enero de 2026.- Tres uruapenses, en posesión de u a pistola, pipas con residuos de droga sintética y un inhibidor de señales de sistemas de localización, quienes presuntamente intentaron asaltar un camión cargado con aguacate, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil (GC) en la región de Pátzcuaro, informaron autoridades policiales.

Los individuos fueron identificados como Jesús Antonio, Juan Carlos y José Antonio; los dos primeros de 24 años de edad y el tercero de 47. De acuerdo con las fuentes, automovilistas alertaron al número de emergencias sobre un camión tipo torton, color blanco, que presuntamente intentaba cerrarle el paso a otra unidad transportadora de aguacate sobre la carretera a Santa Clara del Cobre.

De inmediato, patrulleros de la Guardia Civil (GC) se trasladaron a la referida vialidad, donde localizaron, a la orilla de la carpeta asfáltica, un camión con características similares a las reportadas; en el exterior se encontraban varios sujetos con actitud sospechosa.

Tras aplicarles una revisión protocolaria, los oficiales les aseguraron los objetos mencionados, por lo que los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas.