Morelia, Mich.- Martes 17 de febrero de 2026.- Dos personas resultaron heridas tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, incidente que se registró durante la mañana de este martes, informaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso percance ocurrió aproximadamente en el kilómetro 16, a la altura de la comunidad El Reparo, dentro del municipio de Morelia. Trascendió que varios automovilistas alertaron sobre el incidente al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes brindaron atención a los lesionados y únicamente uno de ellos requirió traslado hospitalario.

Asimismo, unos agentes de vialidad realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente. Por último, una grúa se encargó de retirar la unidad perjudicada.