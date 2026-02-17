Por unanimidad de 448 votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de que en las áreas naturales protegidas puedan implementarse programas para la recuperación de especies.

Ello, agrega, como estrategia de restauración de la biodiversidad y para garantizar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre.

El documento, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, señala que la reforma tiene como propósito fortalecer el marco jurídico en materia de protección de la biodiversidad, mediante la incorporación en la ley de la facultad expresa para poner en marcha programas de conservación, recuperación, reproducción reintroducción de especies dentro de las áreas naturales protegidas.

De esta manera, añade, se dota a la autoridad ambiental de un fundamento legal claro que permita impulsar acciones de restauración ecológica y manejo de especies, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre.

Además, indica, la reforma contribuye a revertir los procesos de pérdida de biodiversidad y a fortalecer el equilibrio ecológico de los ecosistemas, al permitir que en estos espacios se apliquen instrumentos técnicos y científicos que favorezcan la recuperación de poblaciones silvestres y la restauración de hábitats prioritarios.

La riqueza natural se encuentra cada vez más amenazada

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM), quien promovió la reforma, destacó que, pese a que nuestro territorio representa apenas el 1.5 por ciento de la superficie terrestre del planeta, en él habitan entre el 10 y el 12 por ciento de todas las especies conocidas en el mundo. México ocupa el cuarto lugar en biodiversidad y es uno de los 17 países con esa distinción.

“Lamentablemente, a pesar de la enorme riqueza natural que distingue a México, ésta se encuentra cada vez más amenazada por la acción humana. Nuestro país atraviesa una grave crisis de pérdida de biodiversidad en la que un número creciente de especies animales está en riesgo”.

Entre las principales causas destacan la pérdida y fragmentación de hábitat, consecuencia de la expansión humana y agrícola; la contaminación de suelos, aire y de los cuerpos de agua, la deforestación indiscriminada y los efectos del cambio climático. Por ello, celebró la aprobación del dictamen con el cual se busca garantizar el equilibrio ecológico de los ecosistemas.