Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026. Con el objetivo de perfeccionar la preparación y especialización de las personas servidoras públicas que laboran en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de Michoacán, así como contribuir a que la ciudadanía reciba una atención más eficiente, profesional y cercana, el Órgano de Administración Judicial emitió la convocatoria para participar en el primer concurso de oposición cerrado para ocupar el cargo de escribiente de juzgado de primera instancia.

A través de la Comisión de Carrera Judicial, se impulsa este proceso dirigido a quienes actualmente se desempeñan como escribientes y no hayan cursado la formación inicial correspondiente desde la entrada en funciones del nuevo modelo administrativo judicial –en septiembre de 2025-.

El concurso tiene como finalidad integrar una reserva de personas concursantes aprobadas para desempeñar dicha categoría en los distintos distritos judiciales del estado, mediante un proceso basado en los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y equidad.

Como parte de la convocatoria, las y los aspirantes deberán participar en una etapa de preselección que contempla evaluación curricular y examen de conocimientos teóricos, en temas relacionados con redacción judicial, ética y responsabilidad institucional, justicia digital, protección de datos personales, normatividad orgánica y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Quienes acrediten esta fase podrán ingresar al Primer Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Escribientes de Juzgado de Primera Instancia, el cual tendrá una duración de 250 horas de capacitación entre sesiones teóricas y módulos prácticos.

El programa académico incluye contenidos sobre gestión técnica del expediente judicial, actuación en materias civil, mercantil, familiar y laboral, sistemas informáticos aplicados a la función judicial, atención a las personas usuarias y actuación con perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad.

Posteriormente, las y los participantes deberán presentar evaluaciones teóricas y prácticas como parte de la etapa final del concurso. La convocatoria completa y los detalles pueden consultarse en el sitio oficial del Poder Judicial de Michoacán: https://bit.ly/4tIbJEg