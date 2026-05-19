Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026. Tras la reunión de trabajo sostenida por la Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acompañada de Citlalli Hernández Mora, Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, la Secretaria General Carolina Rangel Gracida, con presidentas y presidentes de los comités ejecutivos estatales, Jesús Mora González afirmó que Morena atraviesa una nueva etapa de fortalecimiento interno, coordinación política y claridad territorial para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

El dirigente estatal de Morena en Michoacán señaló que este encuentro nacional confirma que el Partido-Movimiento no está detenido ni disperso, sino articulado bajo una dirección política que entiende el momento histórico del país: defender el proyecto de nación encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecer la vida interna del partido, ordenar el trabajo territorial y garantizar que Morena siga siendo instrumento del pueblo y no espacio de intereses personales.

“Morena tiene conducción nacional, unidad territorial y una ruta clara para seguir transformando México. La llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional representa una etapa de orden, trabajo de base y compromiso profundo con los principios que dieron origen a nuestro movimiento. Aquí no venimos a administrar siglas; venimos a cuidar una causa histórica que pertenece al pueblo de México”, expresó Jesús Mora.

Mora González destacó que la presencia de Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones también fortalece una tarea central para el movimiento: garantizar procesos internos con responsabilidad política, visión de unidad y apego a los principios de Morena. Señaló que el crecimiento del partido exige organización, pero también claridad ética, porque la fuerza electoral de Morena debe corresponderse con una vida interna congruente, participativa y cercana a la militancia.

El dirigente morenista sostuvo que la unidad no puede entenderse como una frase de coyuntura, sino como una forma de trabajo permanente entre la dirigencia nacional, los comités estatales, los gobiernos emanados del movimiento, las estructuras municipales, la militancia y el pueblo organizado. En ese sentido, afirmó que Morena Michoacán se mantendrá plenamente coordinado con la dirigencia nacional para llevar al territorio las tareas de afiliación, formación política, organización comunitaria y defensa del proyecto de transformación.

“Un partido fuerte no se construye desde la comodidad de los escritorios ni desde la disputa de grupos. Se construye en el territorio, escuchando al pueblo, formando cuadros, organizando comités, defendiendo los principios y manteniendo la unidad por encima de cualquier ambición individual. Esa es la tarea que asumimos en Michoacán y esa es la orientación que hoy se fortalece desde la dirigencia nacional”, afirmó.

Jesús Mora subrayó que Morena no nació para parecerse a los partidos del viejo régimen, sino para transformar la vida pública del país. Por ello, dijo que la coordinación nacional con los comités estatales será fundamental para impedir que el crecimiento del movimiento se separe de sus causas originales: la justicia social, la austeridad republicana, la honestidad, la defensa de la soberanía, la democracia participativa y el principio de que por el bien de todos, primero los pobres.

Finalmente, el dirigente estatal sostuvo que Morena Michoacán acompañará con disciplina, convicción y trabajo territorial la nueva etapa encabezada por Ariadna Montiel Reyes, convencido de que el movimiento tiene la responsabilidad histórica de seguir siendo la principal fuerza política del país sin perder su esencia popular.

“Hoy Morena está fuerte porque tiene pueblo, tiene historia, tiene proyecto y tiene dirección. Nuestra tarea es que esa fuerza se traduzca en organización, unidad y conciencia. En Michoacán vamos a seguir trabajando para que nuestro movimiento esté a la altura de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de nuestra dirigencia nacional y, sobre todo, del pueblo que nos dio su confianza para seguir transformando México”, concluyó.