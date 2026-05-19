Uruapan, Mich.- Martes 19 de mayo de 2026.- En un operativo coordinado entre elementos estatales y fuerzas federales, se logró la captura de Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, de 35 años de edad. Las autoridades la identifican como una de las principales operadoras de Gerardo “N”, alias “El Congo”, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

​De acuerdo con fuentes policiales, esta célula criminal es la misma que está implicada en el atentado contra el político Carlos Manzo.

​El modus operandi: Filtración de información

​Según los datos de prueba recabados por la Fiscalía General del Estado (FGE), el rol de “La Tía” dentro de la organización era estratégico. Presuntamente se encargaba de filtrar información sobre los operativos de las fuerzas estatales y federales al grupo delincuencial, permitiéndoles anticipar las acciones de la justicia.

​Al momento de su detención, a la investigada se le aseguraron los siguientes indicios:

•​Un teléfono celular (presuntamente utilizado para las filtraciones).

•​Diversas dosis de marihuana.

•​Diversas dosis de metanfetamina.

​Vinculada a proceso

​Tras su captura, un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso el pasado 16 de mayo. A Wendy se le imputan delitos contra la salud y posesión de cartuchos. ​El poder judicial otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía deberá robustecer la carpeta de investigación mientras la detenida permanece bajo proceso legal.