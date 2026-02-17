Morelia, Michoacán, 17 de febrero de 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, reconoció la visión progresista y responsable en la reciente aprobación de la iniciativa No más deuda en Michoacán.

Durante el acto protocolario “Aprobación de la ley No más deuda”, -celebrado en Palacio de Gobierno con la presencia del titular del Ejecutivo, Alfredo Ramírez, representantes del Poder Legislativo, Judicial y sectores de la sociedad-, la diputada local y Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo, subrayó que esta iniciativa marca un precedente porque se establecen candados institucionales y reglas a la contratación de deuda pública, evitando comprometer los recursos públicos de las futuras generaciones.

A nombre del GPPRD, del que también forman parte los diputados locales Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, la Diputada Local pormenorizó que se prohibirá a las administraciones estatales contratar deuda de largo plazo y que rebase el periodo para el cual hayan sido electos. La deuda bancaria que sea contratada y lo que de ella derive, deberá se cubierta en el periodo de administración en curso; no heredada.

Brissa Arroyo ejemplificó que la contratación de deuda bancaria ha sido una práctica recurrente en diversas entidades del país lo que los lleva a situaciones insostenibles financieramente, como ocurrió en Michoacán al crecer exponencialmente la deuda y alcanzar los 22 mil millones de pesos.

“Hoy en Michoacán se ha dado un paso muy importante porque se avanza a la estabilidad financiera y se construye más obra”, afirmó.

Brissa Arroyo, destacó que junto a sus compañeros diputados Octavio Ocampo y Conrado Paz, se votó a favor de esta iniciativa porque se fortalecerán las finanzas estatales y ello se reflejará en más infraestructura y desarrollo para el Estado.

Dijo coincidir con el Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla en el sentido de que no puede haber justicia social cuando miles de millones de pesos se destinan al pago de intereses por la deuda bancaria en lugar de canalizarse a obras y derechos a la población.

El GPPRD es una oposición crítica pero responsable, por ello respaldará aquellas iniciativas que respondan al beneficio de las y los michoacanos, como lo fue esta iniciativa que mantiene también la visión progresista y social que guía a nuestro partido.

Para concluir, Brissa Arroyo se pronunció a favor de hacer de la rendición de cuentas y la transparencia una práctica cotidiana, de la claridad en el ejercicio de los recursos públicos respondiendo siempre al interés y derecho de la ciudadanía de estar informados.