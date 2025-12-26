Morelia, Mich.- Viernes 26 de diciembre de 2025.- Dos hombres resultaron lesionados tras la aparatosa volcadura de una camioneta sobre la carretera Morelia-Maravatío, informaron autoridades policiales y de rescate.

El percance se registró durante la tarde de este viernes a la altura de la población de Atapaneo, municipio de Morelia, y fue reportado por algunos automovilistas al número de emergencias.

Posteriormente, al sitio arribaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes brindaron atención a los masculinos afectados, mismos que afortunadamente no presentaron heridas de gravedad.

Asimismo, oficiales de Tránsito se encargaron de abanderar el accidente, realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.