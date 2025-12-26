Uruapan, Michoacán, 26 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la supervisión del paso superior vehicular La Hielera, el cual cuenta con un 91 por ciento de avance y se proyecta estará abierto a la circulación para el mes de febrero próximo, en beneficio de 356 mil habitantes de Uruapan.

Durante el recorrido, el mandatario acompañado de la presidenta municipal, Grecia Quiroz García, destacó que en esta obra se invierten 381.5 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales, la cual mejorará la movilidad en una de las zonas con más afluencia de la ciudad por donde transitan alrededor de 30 mil vehículos al día.

Resaltó que estos espacios públicos forman parte de una visión integral, donde además de brindarse beneficios para los automovilistas, también se contará con un parque lineal que comprende 2 mil 627 metros cuadrados de construcción en el área de bajopuente, para el esparcimiento de los habitantes de zonas colindantes.

En tanto que Jorge Humberto Villegas García, subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, detalló que el parque tendrá cruces seguros para peatones, ciclistas y personas con discapacidad, skatepark, juegos infantiles y gimnasio al aire libre.

Refirió que ya fue concluida la colocación de las 36 trabes metálicas y se avanza de manera firme con una fuerza laboral de 160 trabajadores quienes operan prácticamente las 24 horas del día.