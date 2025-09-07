Morelia, Mich.- Domingo 07 de septiembre de 2025.- Un árbol colapsó y le cayó encima a un automóvil, esto en la colonia Cuauhtémoc, ubicada en la ciudad de Morelia; la joven pareja que viajaba en el vehículo sufrió mínimas contusiones, informaron fuentes policiales y de rescate.

El incidente se registró alrededor de las 01:40 horas de este domingo sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, casi esquina con la calle Samuel Ramos, a dos cuadras del Bosque Cuauhtémoc.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron los elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, quienes atendieron a los ocupantes del automotor, quienes afortunadamente no padecieron heridas graves y no requirieron traslado hospitalario.

Los vulcanos se encargaron de segmentar el árbol caído para retirarlo. En las labores de ayuda también participaron los patrulleros municipales. Al final una grúa remolcó el coche siniestrado, el cual es de la marca Volkswagen, color azul celeste.

AGENCIA RED 113