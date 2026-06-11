Morelia, Michoacán; 11 de junio de 2026.- Resultado de las labores que el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene en Seguridad y Turismo, Morelia fue exenta de la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado a través de la Embajada de Estados Unidos en México.

La actualización de esta alerta de viaje se da en el contexto del arranque la Copa Mundial de Fútbol, e incluye a diversas entidades mexicanas con distintos niveles de precaución, entre los que se encuentra el estado de Michoacán.

Sin embargo, es importante recalcar que —como ha venido ocurriendo en los últimos años— dicha alerta exceptúa a Morelia, al establecer que se puede viajar a la ciudad por la carretera federal 15D y vía aérea a la capital michoacana.

Lo anterior refleja los resultados del compromiso asumido por el alcalde Alfonso Martínez, que ha priorizado la construcción de la paz y la consolidación del turismo de la ciudad, proyectándolo como un destino nacional e internacional.

En ese sentido, el Gobierno de Morelia, a través de su Secretaría de Turismo (Sectur), reitera a los visitantes norteamericanos y de otras partes del mundo la invitación a que no duden en visitar la capital michoacana, la cual podrán disfrutar como un destino seguro y de primer nivel durante esta temporada.