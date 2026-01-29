Morelia, Mich.- Miércoles 29 de enero de 2026.- Una persona resultó lesionada tras la volcadura de un automóvil en la colonia moreliana Molino de Parras, informaron autoridades policiales y de rescate, quienes añadieron que el percance también afectó una camioneta de la FGE, la cual estaba estacionada en el lugar.

El accidente se registró durante la tarde de este miércoles sobre la calle Patriotismo, esquina con la calle Gustavo Díaz Ordaz, y fue reportado al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y paramédicos de Ambumed, quienes auxiliaron al herido y lo canalizaron a un hospital.

Agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Finalmente, una grúa retiró el automotor siniestrado, el cual es de la marca Renault Kwid, color blanco.