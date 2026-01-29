Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la senadora Celeste Ascencio asistió a la sesión del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocada por la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones del Estado para salvaguardar la vida, la integridad y la labor de quienes defienden derechos y ejercen el periodismo en contextos de riesgo.

La legisladora refrendó su compromiso para fortalecer este Mecanismo desde el Senado, con enfoque territorial, perspectiva de derechos humanos y sensibilidad hacia las realidades que viven las personas defensoras y periodistas en el país.

Proteger a quienes defienden derechos humanos y garantizan la libertad de expresión es una responsabilidad fundamental del Estado mexica

no y una condición indispensable para la democracia y la paz.