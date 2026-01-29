Uruapan, Mich.- 29 de enero de 2026.- La noche de este jueves, delincuentes que portaban armas de fuego asesinaron a un hombre en la colonia El Colorín Norte, cerca de la Central Camionera de esta ciudad de Uruapan.



El reciente ataque fue perpetrado minutos después de las 19:00 horas, sobre la calle Privada de Oyamel, esquina con Oyamel y fue reportado por algunos vecinos al número de emergencias 911.

Al lugar se trasladaron paramédicos locales, quienes revisaron al ofendido, confirmando que ya no tenía signos vitales, así que resguardaron la zona con apoyo de elementos policiacos.

Otros patrulleros se desplegaron en busca de los homicidas, sin que lograron localizarlos; al parecer huyeron a bordo de una motocicleta.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias respectivas, así como el levantamiento del cuerpo que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido.



Hasta el momento el municipio de Uruapan acumula al menos 17 homicidios durante el presente mes de enero:

10 de enero. Asesinan a joven jornalero en ataque armado en la colonia El Chilar, en Uruapan.

11 de enero. Joven asesinado a balazos en un domicilio, al oriente de Uruapan.

12 de enero. Hombre ejecutado en vivienda de la colonia Valle de San Pedro.

14 de enero. A balazos matan a un hombre en carnicería de Uruapan.

16 de enero. Sicarios irrumpen en vivienda al oriente de Uruapan y matan a un joven.

17 de enero. Asesinan a dos hombres dentro de una vivienda en la colonia El Planetario, en Uruapan.

19 de enero. Se registra homicidio en la colonia Casa del Niño, Uruapan.

22 de enero. Hombre asesinado a balazos en La Cedrera de Uruapan.

23 de enero. Joven asesinado a balazos en la colonia Benito Juárez de Uruapan.

24 de enero. Asesinan a tiros a un joven a una cuadra de la Pérgola Municipal de Uruapan.

24 de enero. A balazos matan vendedor de aguacate, San Lorenzo.

27 de enero. Ejecutan a un hombre al poniente de Uruapan.

27 de enero. Pistoleros matan a “El Güerito” en la colonia Inguambo, en Uruapan .

28 de enero. Delincuentes ejecutan a dos hombres en pizzería de la colonia El Colorín, en Uruapan.

29 de enero. Ejecutan a balazos a otro hombre, en la colonia Colorín Norte de Uruapan.