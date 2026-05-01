Morelia, Michoacán; 01 de mayo de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en su visión por impulsar a la industria cinematográfica local, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura) anuncia al proyecto ganador de la convocatoria “Hecho en Morelia 2026”, para la realización de un cortometraje de ficción.

El proyecto seleccionado fue “Visiones Infantiles”, del realizador Felipe Godoy, quien recibirá un apoyo económico de 100 mil pesos, destinado a la producción de su cortometraje, cuya filmación se desarrollará en los próximos meses en la capital michoacana.

Este estímulo no solo permitirá concretar el proyecto, sino que además abre la posibilidad de que el cortometraje forme parte de la Selección Michoacana del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2026, fortaleciendo así la proyección del talento local en espacios de gran relevancia.

Al respecto, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo cultural de la ciudad.

“Desde la Secretaría de Cultura, a través de la Comisión Fílmica, seguimos apostando por el talento de nuestras y nuestros creadores. ‘Hecho en Morelia’ es una plataforma que fortalece la industria audiovisual local, posicionando a nuestra ciudad como un espacio ideal para la creación cinematográfica”.

Con el éxito en la tercera edición de esta convocatoria, el Gobierno de Morelia refrenda su visión por consolidar a la ciudad como uno de los principales destinos para filmaciones en el país, en la ruta para construir en la capital michoacana el mejor lugar para vivir.