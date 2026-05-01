Salvador Escalante, Mich.- 01 de mayo de 2026. – Durante la madrugada de este viernes, criminales incendiaron un vehículo y una caseta de vigilancia sobre el camino que conduce de Zirahuén a Salvador Escalante, en la ribera del lago.

Trascendió que los hechos se registraron en el acceso a la localidad “Agua Verde”, donde fue atravesado y quemado un vehículo, además de que el fuego alcanzó dos casas de madera y lámina usadas como casetas.

A través de redes sociales, la comunidad indígena dio a conocer que lo acontecido no dejó víctimas, pero solicitaron la intervención inmediata de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar otros hechos de violencia.

AGENCIA RED 113

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