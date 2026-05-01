Morelia, Mich.- Viernes 01 de mayo de 2026.- Tres hombres fueron atacados a balazos en un departamento del fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de Morelia; dos de las víctimas, padre e hijo, murieron y la otra quedó malherida, informaron autoridades policiales.

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El hecho de violencia se registró la tarde de este viernes en un domicilio de la calle Oriente 6, casi esquina con Hafnio. De acuerdo con las fuentes, tras la agresión los responsables huyeron a bordo de un vehículo Nissan Sentra color gris.

Vecinos reportaron la situación al número de emergencias, por lo que al lugar acudieron patrulleros municipales y estatales, así como paramédicos, quienes confirmaron el deceso de Oswaldo Yandel y José Trinidad, de 18 y 42 años de edad, respectivamente.

Asimismo, los rescatistas auxiliaron al sobreviviente y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica, paciente que responde al nombre de Edison de aproximadamente 20 años de edad.

Los uniformados acordonaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113