Morelia, Mich.- Domingo 1 de febrero de 2026.- La mañana de este domingo se registró una aparatosa volcadura automovilística sobre la carretera libre Morelia-Maravatío, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales indicaron que los ocupantes, afortunadamente, no resultaron lesionados.

El percance ocurrió a la altura de la zona de Atapaneo, municipio de Morelia, en las inmediaciones de la desviación hacia el Hospital del ISSSTE. El hecho fue reportado al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes atendieron a seis personas, entre ellas una menor de edad, sin que fuera necesario su traslado a un nosocomio. Se observó que el vehículo siniestrado es un Nissan March, color blanco.

Unos agentes de Seguridad Vial de la Guardia Civil (GC) se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el automotor perjudicado y de esa manera poder despejar el camino.