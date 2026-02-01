León, Guanajuato, 1 de febrero de 2026.- Michoacán proyectó su grandeza en la Feria Estatal de León 2026, donde más de 100 touroperadores y agencias de viajes conocieron la riqueza de sus siete regiones turísticas, su conectividad aérea y terrestre, gastronomía, tradiciones y patrimonios de la humanidad. Asimismo, destacó su sólida infraestructura de más de 800 hoteles que ofrecen 21 mil habitaciones para todas las experiencias que ofrece “el alma de México”.

La presentación de destino, a cargo de Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), se desarrolló en el marco de este evento que concluye el 4 de febrero. En dicho escaparate, el estado cuenta con un estand dedicado a sus artesanías, playas, migraciones naturales, destinos históricos, así como oferta de romance, aventura y naturaleza.

“Actualmente nos encontramos en plena temporada de la Mariposa Monarca, y en marzo tenemos la K’uínchekua en la zona arqueológica de las Yácatas de Tzintzuntzan, una expresión de las comunidades indígenas donde más de 400 portadoras y portadores de las tradiciones nos muestran sus danzas, tradiciones y herencia cultural”, señaló el secretario.

Por su parte la secretaria de Turismo de Guanajuato, María Guadalupe Robles León, señaló que la integración con los estados vecinos fortalece la competitividad regional y permite que los beneficios del turismo lleguen a más comunidades.

En este encuentro de negocios participaron Graciela Patiño Peña, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (AHMEMAC), y Eduardo Bujaidar Muñoz, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León (AMHML), quienes destacaron los beneficios de estos eventos para concretar la atracción de turistas entre los dos destinos y, por ende, generar una mayor derrama económica.