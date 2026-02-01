Purépero, Michoacán, 01 de febrero de 2026.– El PRD Michoacán fortaleció su estructura territorial en Purépero con la toma de protesta de su Comité Municipal, en un acto que reunió a decenas de militantes y liderazgos locales, y en el que se hizo un llamado a la unidad y al trabajo coordinado de cara a los próximos retos políticos.

Durante el evento, el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, reconoció la organización y cohesión del partido en el municipio, y exhortó a la militancia a mantenerse unida y a coadyuvar con las tareas del alcalde Pepe Mora. Señaló que rumbo a 2027 será fundamental redoblar esfuerzos, al asegurar que “en Purépero tenemos con qué”, en referencia a la fortaleza política y social del perredismo local.

La secretaria general del PRD Michoacán, Verónica García, subrayó que el partido mantiene una postura firme frente a las demandas ciudadanas. “En el PRD no cerramos los ojos ni somos indiferentes ante las injusticias; aquí trabajamos con entera convicción”, puntualizó, al reiterar el compromiso del instituto político con las causas sociales.

En su intervención, el alcalde Pepe Mora agradeció la presencia de la dirigencia estatal y reconoció a quienes dieron origen al partido hace más de 36 años. “El PRD tiene una historia viva”, expresó, al destacar que en Purépero hay perredistas que no se rinden porque sostienen ideales firmes. En el marco del encuentro, también se entregaron reconocimientos a las y los fundadores del PRD en la localidad, como un homenaje a su trayectoria y compromiso con el movimiento democrático.

Por su parte, Jesús Fernández, presidente del Comité Municipal de Purépero, agradeció la presencia de la militancia y destacó la relevancia del acto como una muestra de respaldo y organización del perredismo en la región. Afirmó que quienes asumieron el cargo lo hacen con la responsabilidad de representar las causas del pueblo y caminar de la mano con la ciudadanía.