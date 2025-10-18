Apatzingán, Mich.- Sábado 18 de Octubre del 2025.- Un voraz incendio consumió una vivienda en la en la colonia La Parota, en esta ciudad de Apatzingán, por fortuna no hubo víctimas que lamentar, pero si cuantiosos daños materiales.

El siniestro fue reportado la mañana de este sábado en un inmueble de la calle Los Cóbanos, esquina con La Parota, justo a un costado de una tortillería, por lo que vecinos al percatarse de la quemazón pidieron ayuda.

Momentos después arribaron los Bomberos municipales, quienes rápidamente comenzaron a compartir el fuego para evitar que se extendiera a otras casas aledañas, sin embargo, las llamas arrasaron con muebles y afectaron la edificación.

La policía acordonó la zona para facilitar las labores de los vulcanos. Se presume que el incendio pudo haber iniciado debido a un corto circuito, pero ya serán las investigaciones de las autoridades competentes las que determinen las causas del siniestro.

