Morelia, Michoacán, 6 de junio de 2026.- El Zoológico de Morelia invita a las familias michoacanas y visitantes a vivir la experiencia educativa “Contando Manchas”, una actividad diseñada para acercar a las personas al fascinante mundo de las jirafas reticuladas mientras aprenden sobre su biología, comportamiento y conservación.

Durante esta interacción, las y los participantes recibirán una plática educativa sobre esta emblemática especie y tendrán la oportunidad de subir a una plataforma especialmente acondicionada en el albergue de las jirafas para alimentarlas y tomarse fotografías a una distancia privilegiada.

Con ramas de ficus y zanahorias en mano, los visitantes podrán convivir con estos majestuosos animales y observar de cerca su largo cuello, sus expresivos ojos y el singular patrón de manchas que distingue a cada ejemplar, tal como una huella digital.

Además de la experiencia, el equipo de educación ambiental comparte datos curiosos sobre las jirafas. Por ejemplo, los antiguos griegos y romanos creían que eran una mezcla entre un camello y un leopardo, por lo que las nombraron “camelopardalis”, denominación que aún forma parte de su nombre científico.

“Contando Manchas” es mucho más que una fotografía; es una oportunidad para generar empatía hacia la fauna silvestre, conocer la importancia de su conservación y convertirse en personas aliadas para el cuidado de las especies que habitan nuestro planeta. La actividad tiene un costo de 100 pesos por persona y se realiza diariamente de 12:00 a 16:00 horas en la zona del albergue de las jirafas.