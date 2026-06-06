Morelia, Michoacán, a 06 de junio de 2026.- La alberca Olímpica que se construye en la gestión de la rectora Yarabí Ávila González, será una de las pocas infraestructuras en Michoacán con capacidad para articular de manera simultánea la formación académica, la investigación científica y la vinculación social, precisó la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez.

Al respecto, indicó que, su impacto académico alcanzará directamente a las Licenciaturas en Fisioterapia y Rehabilitación, Nutrición, Enfermería, Medicina, Psicología, Salud Pública, Biología, entre otras, al ofrecer un espacio para prácticas profesionales, actividades formativas, proyectos interdisciplinarios y experiencias de aprendizaje en contextos reales.

De igual forma, añadió que, fortalecerá la formación de estudiantes de posgrado en áreas relacionadas con la salud, el desarrollo humano, la sustentabilidad y las políticas públicas.

La funcionaria apuntó que en materia de investigación, la alberca Olímpica funcionará como un laboratorio universitario para el estudio del rendimiento físico, la rehabilitación, la biomecánica, la prevención de enfermedades, la salud pública, la actividad física y la calidad de vida.

“Investigadoras, investigadores y estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado podrán desarrollar proyectos científicos con impacto regional y nacional, generando conocimiento útil para la atención de problemáticas sociales relacionadas con los temas de salud y el bienestar”, sostuvo.

Lara Gómez apuntó que su contribución también se reflejará en la vinculación universitaria, a través de programas de enseñanza de la natación, capacitación, certificaciones, actividades recreativas y eventos deportivos, “la infraestructura permitirá acercar los servicios universitarios a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y diversos sectores de la sociedad”.

Además, agregó que, abrirá oportunidades de colaboración con instituciones educativas, organismos públicos, asociaciones deportivas y el sector privado.

“La alberca Olímpica Universitaria representa así una inversión estratégica que trasciende el deporte. Es una obra concebida durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila para fortalecer la misión sustantiva de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: formar profesionales de excelencia, generar conocimiento pertinente y contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad michoacana”, afirmó.