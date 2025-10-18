Lázaro Cárdenas, Mich.- 18 de octubre de 2025.- En una acción conjunta personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión de Pesca de Michoacán (COMPESCA), Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, pescadores locales y voluntarios de Lázaro Cárdenas, se llevó a cabo el rescate y liberación de un delfín que quedó varado en Playa Tortuga, frente al campamento Tortuguero Camino al Mar.

El ejemplar, identificado como un delfín de la especie Stenella coeruleoalba (delfín listado), fue localizado en la orilla de la playa en aparente estado de desorientación. Tras su valoración por personal especializado, se confirmó que se encontraba con vida y en condiciones estables, por lo que se activó el Protocolo de Atención a Varamiento de Mamíferos Marinos para su manejo y liberación segura.

Con el apoyo de pescadores locales y una embarcación menor, el delfín fue trasladado a unas 20 millas náuticas mar adentro, donde fue reincorporado a su hábitat natural.

La pronta respuesta y coordinación entre instituciones, pescadores y ciudadanía permitió una atención exitosa, destacando el compromiso colectivo con la conservación y protección de la fauna marina en las costas de Michoacán.

RED 113