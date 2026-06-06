La Piedad, Mich.- 06 de Junio del 2026 – Una pareja de jóvenes resultó lesionada, tras derrapar la motocicleta en la que viajaban por las calles de la colonia Vasco de Quiroga, del municipio de La Piedad.

Según los primeros informes, esta mañana los motoristas circulaban por la calle Patamban y en la esquina con Pátzcuaro, la unidad derrapó y sus ocupantes, quienes no portaban algún tipo de protección salieron disparados, padeciendo diversos golpes.

Algunas personas que se percataron del accidente solicitaron apoyo de los cuerpos de auxilio acudiendo paramédicos de Rescate y Salvamento, quienes brindaron los primeros auxilios a Cecilia de 26 años de edad y Juan “N”, de 27 años.

Luego de ser estabilizados, los pacientes fueron traslados a nosocomios locales donde quedaron internados y bajo el cuidado de los médicos en turno, mientras que personal de vialidad realizó los peritajes respectivos.

AGENCIA RED 113