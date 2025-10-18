Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- El reconocido actor sueco Stellan Skarsgård, quien ha participado en cintas internacionales como “Piratas del Caribe”, “Mamma Mia!”, “Ángeles y Demonios”, “Duna”, “Ninfomanía”, “Thor” y como parte del universo de “Los Vengadores”, llegó a Michoacán como uno de los invitados estelares del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025.

Durante su estancia en “el alma de México”, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, le entregó un obsequio de la cultura gastronómica, musical, artesanal y natural que existe en el estado, donde se plasma la migración de la Mariposa Monarca, los pelícanos borregones, las carnitas michoacanas, la emblemática Noche de Muertos, la danza de los viejitos y la cultura musical representada por sus artistas.

Skarsgård recorrió las calles de Morelia, disfrutando la esencia, historia y magia que hacen de este lugar un destino único. A su paso por el andador Nigromante, el Teatro José Rubén Romero, la plaza de Armas, el Teatro Mariano Matamoros, y el portal Allende, se mostró cercano y sonriente con los fans que lo reconocieron y pidieron una foto o un autógrafo.

El actor, que ha dejado una dinastía en el cine y la televisión internacional a través de sus hijos Bill Skarsgård (Eso/2017), Alexander Skarsgård (La leyenda de Tarzan/2016) y Gustaf Skarsgård (Vikingos/2013-2020), presentó en la edición 23 del FICM la cinta “Sentimental Value” de Joachim Trier, con la que se cerraron las actividades del encuentro que celebra a lo mejor de cine, en este año.

En esta visita de Stellan Skarsgård, además de Jodie Foster, Juliette Binoche, Gael García Bernal, Edgar Ramírez, entre otras destacadas figuras del séptimo arte mundial, la Sectur Michoacán invitó al público nacional e internacional a vivir Michoacán este cierre de año a través de los festivales, la gastronomía, las migraciones, sin olvidar la emblemática Noche de Muertos que adentra a las raíces de esta celebración que une a los vivos con los que ya se adelantaron en el camino.