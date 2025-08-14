Morelia, Michoacán, 14 de agosto del 2025.- Michoacán le apuesta a la transformación en la educación a través de sus estudiantes e instituciones educativas, así como al fortalecimiento de un modelo científico y tecnológico que impulsa la innovación y el desarrollo, resaltó Mariana Sosa Olmeda, titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), en el marco de la visita del director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Ramón Jiménez López, a la capital michoacana.

Junto a titulares de los 17 institutos tecnológicos federales y descentralizados del estado, la titular del Iemsysem destacó la puesta en marcha de políticas públicas como el Programa de Becas de Movilidad Estudiantil que han apuntalado la generación de conocimiento e investigación científica de las y los estudiantes de este subsistema tecnológico.

Programa que, dijo, ha sido impulsor de otras grandes iniciativas como el Programa Delfín de investigación de verano, del cual Michoacán es líder nacional al beneficiar a más jóvenes del estado, con esta política pública que busca fomentar la movilidad académica y cultural, la divulgación científica y tecnológica, y la formación de capital humano de alto nivel a través de redes de colaboración.

El director general del TecNM resaltó los aportes históricos y culturales de Michoacán a la nación. En su mensaje, hizo un llamado a los jóvenes a contribuir a la independencia científica, tecnológica, alimentaria y energética del país a través de su formación profesional, y les deseó mucho éxito en el ciclo escolar 2025-2026.

En el marco de esta visita también se inauguró el mural conmemorativo por el 60 aniversario de la Casa de los Ponys, una obra que plasma el humanismo michoacano y el invaluable aporte educativo de esta institución formadora de grandes ingenieras e ingenieros para México.