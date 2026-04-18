Morelia, Michoacán, a 18 de abril de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, continúa impulsando la participación ciudadana a través de la red de voluntariado “Amor a Morelia”, mediante la cual morelianas y morelianos se suman a acciones que generan impacto directo en su entorno.

Como parte de estas actividades, recientemente se llevó a cabo una jornada de embellecimiento en el Centro Histórico, donde personas voluntarias participaron en la rehabilitación de fachadas, contribuyendo a la conservación de uno de los espacios más representativos de la ciudad.

Además de mejorar la imagen urbana, este tipo de acciones permiten fortalecer el sentido de pertenencia y el cuidado del patrimonio, al involucrar a la ciudadanía en el cuidado de su entorno.

Durante la actividad, las y los participantes también conocieron aspectos básicos sobre la conservación de inmuebles históricos, lo que aporta un componente formativo que enriquece su participación.

Estas jornadas forman parte de un modelo que promueve la colaboración entre sociedad y gobierno, conectando a la ciudadanía con causas específicas donde puede participar de forma organizada.

Para el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, fortalecer la participación ciudadana es fundamental para construir una ciudad más ordenada, participativa y con mayor cohesión social.

“Cuando la ciudadanía se involucra en acciones concretas, se generan cambios visibles que fortalecen el tejido social y mejoran la calidad de vida en la ciudad”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

A través de la plataforma digital voluntarios.morelia.gob.mx, la ciudadanía puede conocer las actividades disponibles, registrarse y dar seguimiento a su participación. Además, el sistema ya cuenta con una aplicación móvil disponible en App Store y Google Play, lo que facilita el acceso y la inscripción a nuevas jornadas.

Con estas acciones, el DIF Morelia impulsa un modelo que traduce la participación ciudadana en resultados visibles, contribuyendo al cuidado de la ciudad y al desarrollo comunitario.