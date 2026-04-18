Morelia, Mich.- Sábado 18 de abril de 2026.- Un hombre fue encontrado muerto y con heridas de proyectil de arma de fuego, esto a la orilla de un camino de terracería en la colonia Bicentenario, al norte de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por vecinos durante la mañana de este sábado, quienes lo reportaron al número de emergencias.

Trascendió que el interfecto yacía entre escombros de un predio ubicado en la rústica calle conocida como 1810, a aproximadamente 180 metros de la avenida Óscar Chávez, en la zona limítrofe con la región de Tarímbaro.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Después arribaron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), mismos que iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue.

Media filiación de la víctima

De acuerdo con las fuentes, el fallecido tenía el rostro vendado, era de entre 50 y 55 años de edad, era de complexión media, cabello corto entrecano; además, vestía playera café, así como pantalón negro de mezclilla y estaba descalzo.

RED 113