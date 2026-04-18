Villa Madero, Michoacán, a 18 de abril de 2026.- La espera terminó, y hoy inicia uno de los eventos que promete ser uno de los mas importantes de la región, por ello, el empresario e integrante del Comité Organizador, Grabiel Suares Pérez, hace una atenta invitación a la ciudadanía para ser partícipe de la inauguración de la Expo Feria Madero 2026, evento que marca la primera edición organizada por el municipio de Villa Madero.

Esta importante celebración tiene como objetivo impulsar el desarrollo cultural, turístico y económico de la región, ofreciendo a las y los asistentes una amplia variedad de actividades culturales, muestra gastronómica, así como stands comerciales que promoverán productos locales y regionales.

Como parte del programa artístico, la Expo Feria Madero 2026 contará con la participación de reconocidos artistas como Grupo Laberinto, Beto y sus Canarios, El Yaki y el artista del momento Moy Robadilla, quienes engalanarán este magno evento.

La inauguración se llevará a cabo este sábado a las 16:00 horas en las instalaciones del Recinto Ferial, donde autoridades, organizadores y público en general darán inicio a esta gran fiesta.

El Comité Organizador reitera la invitación a todas las familias para disfrutar de esta primera edición, que promete convertirse en una tradición en el municipio.