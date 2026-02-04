Gabriel Zamora, Mich.- 4 de febrero de 2025.- Un accidente automovilístico tipo volcadura se registró sobre la Autopista Siglo XXI, en el tramo Gabriel Zamora-Cuatro Caminos, lo que generó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia durante la noche.

De acuerdo con información proporcionada por AMBUMED, una unidad médica se desplazó al lugar para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes del vehículo involucrado, el cual terminó volcado a un costado de la cinta asfáltica.

Tras la valoración inicial, los pacientes fueron estabilizados en el sitio. Las autoridades médicas confirmaron que los lesionados presentaron heridas leves, por lo que no fue necesario reportar traslados de gravedad.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se registraron víctimas mortales. El área fue resguardada mientras se realizaban las maniobras correspondientes para el retiro del vehículo y la normalización de la circulación.

Las autoridades exhortaron a las y los automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y conducir con atención, especialmente en tramos carreteros de alto tránsito.