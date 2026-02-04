Morelia, Michoacán de Ocampo, 04 de febrero de 2026.- El Gobierno de México, a través de la Delegación de Programas para el Bienestar en Michoacán, anuncia la visita oficial de la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a la capital del estado este próximo viernes 06 de febrero.

El Delegado de los Programas para el Bienestar en la entidad, Roberto Pantoja Arzola, extendió una cordial invitación a beneficiarios, derechohabientes y a la ciudadanía en general para asistir a este encuentro que marca la segunda gira de la mandataria por el estado en lo que va del 2026, consolidando la cercanía del Ejecutivo Federal con la región.

“Michoacán es una prioridad en la agenda de justicia social. Seguimos avanzando con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementando acciones concretas en seguridad y desarrollo para el bienestar de todas las familias”, recordó Pantoja Arzola.

Tras cumplir con su agenda matutina, la Presidenta encabezará un acto público acompañada por la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La cita es este viernes 06 de enero, a las 15:00 horas, en la Unidad Deportiva Venustiano Carranza, ubicado en Av. del Estudiante, Vasco de Quiroga, 58230 Morelia, Mich.

