Morelia, Michoacán, a 04 de febrero de 2026.– El DIF Morelia, que encabeza la presidenta, Paola Delgadillo Hernández, concluyó el programa en coordinación con UNICEF y YouthBuild México, enfocado en fortalecer las capacidades del personal de los Centros Spot y, posteriormente, en brindar atención directa a adolescentes y jóvenes usuarios.

Durante esta alianza se implementó el modelo YouthBuild, una metodología que combina formación socioemocional, orientación vocacional y fortalecimiento de competencias laborales, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y de inserción social de jóvenes que enfrentan contextos de riesgo psicosocial.

El trabajo se desarrolló en distintas etapas, iniciando con la capacitación de equipos implementadores y continuando con la atención directa a adolescentes y jóvenes, promoviendo la resiliencia, la participación activa y la toma de decisiones informadas para su proyecto de vida.

Estas acciones se alinean con la visión del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de consolidar políticas públicas que prioricen la prevención, la inclusión social y la construcción de entornos seguros para la juventud, como base para una ciudad más justa y con mayores oportunidades.

“La cooperación con organismos internacionales como UNICEF permite fortalecer los programas municipales con enfoques probados y centrados en derechos, lo que se traduce en mejores herramientas para que las y los jóvenes desarrollen su talento y autonomía”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Aunque esta etapa de la alianza concluye, el acompañamiento a la juventud continúa en los Centros Spot, donde se mantienen activos espacios de formación, orientación y atención integral, reforzando el sentido de pertenencia y el crecimiento personal.

Con estas acciones, el DIF Morelia reafirma su compromiso de seguir construyendo, junto con aliados estratégicos, una ciudad donde las juventudes cuenten con espacios seguros para aprender, desarrollarse y construir un mejor futuro.