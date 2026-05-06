Álvaro Obregón, Mich.- Miércoles 06 de mayo de 2026.- Tras una persecución, sujetos armados dispararon contra elementos de la Policía Municipal de Zinapécuaro e hirieron a dos agentes, esto en la región de Álvaro Obregón. Posteriormente, los delincuentes abandonaron una camioneta y escaparon en otras dos unidades, informaron autoridades policiales.

Lo anterior se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la carretera Zinapécuaro-Tarímbaro, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia.

De acuerdo con contactos cercanos al caso, los patrulleros perseguían tres camionetas: una negra, una blanca y una gris, al parecer todas de la marca Honda. En determinado momento, los tripulantes de los mencionados vehículos abrieron fuego contra los uniformados, éstos repelieron la agresión y los criminales continuaron su fuga dejando una de las unidades tipo CRV VTEC Turbo, color gris, con placa PTY175.

En el tiroteo, dos policías quedaron heridos, quienes fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Los pacientes responden a los nombres de Diego Yahir y Jesús Otoniel; el primero sufrió un impacto en una pierna y el segundo en una rodilla.

El área de la confrontación fue resguardada, pues había varios casquillos percutidos, además se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes.