a Unión, Guerrero.- 04 de abril de 2026.- Al menos una persona resultó lesionada al volcar el vehículo en el que viajaba, sobre la autopista siglo XXI, situación que fue atendida puntualmente por las corporaciones de auxilio y policiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió este sábado, en el kilómetro 268 + 700 del tramo carretero las cañas Feliciano dónde terminó volcado un auto compacto de color gris, unidad que acabó bloqueando parcialmente la circulación,

Otroa usuarios de la autopista al percatarse del incidente dieron un aviso al personal de la caseta, movilizando a paraméricos, policías y agentes de la Guardia Nacional para otorgar ayuda

Una vez en el sitio los socorristas auxiliaron al tripulante del coche asiniestrado, mientras que los uniformados abanderaron el área para evitar otra colisión durante las labores de rescate.

Finalmente, los oficiales de Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones realizaron el estudio técnico del incidente y con apoyo de grúas retiraron el auto accidentado mismo que fue remolcado a un corralón oficial.

AGENCIA RED 113