Uruapan, Mich.- 11 de marzo de 2026.- La noche del martes pasado se registró la volcadura de un vehículo compacto sobre la carretera Uruapan-Paracho, con saldo de una mujer embarazada lesionada y cuantiosos daños materiales.

El aparatoso accidente ocurrió a la altura de la desviación a Tiamba, donde un vehículo de color arena, acabó volcado, con las llantas hacia el cielo, siendo reportada la situación por otros automovilistas que pasaban por el sitio.

Los paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, acudieron para auxiliar a la fémina, misma que presenta varios meses de gestación y posteriormente la trasladaron a un hospital.

En tanto que, personal de Tránsito y Vialidad Municipal se presentó al lugar para realizar el peritaje correspondiente y retirar el vehículo que fue llevado a un corralón oficial.