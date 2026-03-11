Uruapan, Mich.- 11 de marzo de 2026.- Un hombre falleció prensado en la camioneta que conducía, tras volcar en la carretera Uruapan-Paracho, cerca de la desviación a Tiamba; una menor que lo acompañaba resultó ilesa milagrosamente.

Fue cerca de las 07:30 horas de este miércoles, cuando se reportó el aparatoso accidente de una camioneta Ford, EcoSport de color azul, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos del DIF Municipal.

A su arribo, los socorristas confirmaron el deceso del hombre que fue aplastado por el vehículo y quedó prensado, además de que auxiliaron a la menor, misma que afortunadamente no presentaba lesiones;

Elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan utilizaron equipo hidráulico para liberar el cadáver y posteriormente personal de la Fiscalía Regional de Justicia se encargó de realizar las actuaciones de ley; la identidad del hoy occiso no fue revelada, sólo se sabe que era originario de la comunidad indígena de San Lorenzo.

Cabe señalar que anoche se registró otra volcadura en esa zona donde hay grava suelta debido a trabajos de reencarpetamiento.