Morelia, Mich., 11 de marzo de 2026.- Han pasado seis años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declarara oficialmente como una PANDEMIA al coronavirus 2019 (COVID-19) en todo el planeta, al señalar en sus sitios web y redes oficiales: “La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia”, afirmó hace seis años, el Director General de la OMS), doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En todo el mundo, se podían observar las insólitas imágenes de las ciudades desiertas, con la población resguardada en sus casas, debido a la emergencia, la cuarentena y el aislamiento social. “Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada, al mismo tiempo”, manifestó en aquel momento el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Imágenes de la plaza de Las Rosas en Morelia, Michoacán, México, con la actividad restaurantera y hotelera paralizada por las afectaciones del COVID-19 (Fotografías Víctor Americano)

De acuerdo a los especialistas en Salus Pública, el COVID-19 generó una crisis global sin precedentes que transformó radicalmente a la sociedad en general, lo que conllevó a cambios drásticos en estilos de vida de las personas, imponiendo distancia social, graves problemas económicos y afectaciones psicológicas generalizadas. También aceleró la digitalización y además evidenció profundas desigualdades sociales y de salud a nivel mundial.

El planeta paralizado por la pandemia (Fotos de las redes sociales)

En México, también hubieron grandes afectaciones, sobre todo con los más de 300 mil fallecidos por causas del coronavirus, según las cifras oficiales, aunque hay analistas que señalan que la cifra puede ser más de lo doble de lo reconocido por el gobierno en turno.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

Recordar que el coronavirus COVID-19 fue declarado por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020, pero fue reconocida como PANDEMIA el 11 de marzo del año 2020, hace seis años de algo insólito que paralizó al mundo.

